РФ снаряжает много ТУ-95: к чему готовятся россияне

Россия, вероятно, готовит новый массированный ракетный удар по Украине. Мониторинговые каналы сообщают, что на аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" в настоящее время размещено 19 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Российские ТУ-95 (фото из открытых источников)

По данным наблюдателей, девять из этих самолетов уже могут быть вооружены ракетами. Подобная активность на российских авиабазах обычно предшествует масштабным ракетным атакам по территории Украины.

Если российские военные будут совершать боевой вылет из "Оленьи", а ракеты запустят в районе "Энгельса", то боеприпасы достигнут воздушного пространства Украины примерно через 40 минут. При запуске с Каспийского моря время подлета увеличится до 1 часа 10 минут.

Во время предварительных массированных атак Россия регулярно использовала самолеты Ту-95МС, наносившие удары крылатыми ракетами Х-101 и Х-55. Эти бомбардировщики поднимались в воздух именно с аэродромов "Оленья", "Энгельс" и изредка "Дягилево". Важно отметить, что они могут производить пуски ракет без входа в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Украинцам рекомендуют внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и оперативно реагировать на них, поскольку угроза новых ракетных атак остается высокой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ готовит новую массированную атаку на Украину . В ночь на 1 апреля Россия впервые за длительное время не атаковала Украину дронами типа "Шахед". Почему оккупанты сделали паузу, объяснил эксработник СБУ Иван Ступак в комментарии для 24 канала.

По его мнению, такой перерыв не означает, что Кремль следует каким-то договоренностям о прекращении огня в небе. Никаких официальных соглашений с подписями и печатями Россия не заключала. Скорее всего, враг просто накапливает ударные беспилотники, чтобы восстановить массированные атаки и вызвать максимальную нагрузку на украинскую систему ПВО. В настоящее время армия РФ выпускает около 130 дронов за ночь, но если Москва перейдет к более масштабным обстрелам, это станет серьезным вызовом для Украины.