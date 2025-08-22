РФ следует готовиться к массированным атакам: стало известно о радикальном решении Украины

Украина вышла на один уровень в Россию по масштабам производства дальнобойных ударных беспилотников. К такому выводу пришли аналитики издания Defense Express после анализа публичных данных о темпах выпуска дронов FP-1 и иранских Shahed, массово используемых Россией в войне.

Фото: 24 Канал

По информации, озвученной в сюжете Associated Press, ежемесячное производство украинских FP-1 достигает примерно 3000 единиц. Это означает, что в среднем 100 дронов изготавливаются ежесуточно — такой же ориентировочный суточный темп, который демонстрирует и российская сторона в производстве "Шахедов", по оценкам западной разведки.

При этом эксперты отмечают, что FP-1 — не единственный украинский дальнобойный серийно изготавливаемый дрон, так что общие объемы могут быть еще выше.

Отдельное внимание в отчете уделили экономической эффективности: стоимость одного украинского FP-1 составляет около 55 тысяч долларов, в то время как "Шахед" стоил российской армии около 193 тысяч долларов за единицу по состоянию на 2023 год. Цена могла несколько измениться: снизиться из-за упрощения комплектации или, наоборот, вырасти из-за использования более дорогих систем спутниковой навигации типа CRPA "Комета-М".

"На сегодняшний день темпы производства FP-1 уже сравнимы с российскими, но при этом сам беспилотник существенно дешевле", — отметили в Defense Express.

Аналитики также обращают внимание на отличия в технологиях изготовления украинских и российских дронов. Именно технические решения, примененные в производстве FP-1, вероятно, и позволили добиться столь выгодного соотношения цены и качества.

