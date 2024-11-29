РФ штурмует важный город на юге Донбасса: что известно

Российские захватчики штурмуют и в то же время пытаются оцепить город Великая Новоселка на юге Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне атакуют Великую Новоселку. Фото из открытых источников

"Фактически идут бои за Большую Новоселку. Россияне поджимают со стороны Ровнополья и Раздольного", — сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, оккупанты не только штурмуют город с востока, но и также пытаются окружить его.

Военный отметил, что армия РФ проанализировала собственные ошибки и теперь пытается избегать их.

"Определенную работу над ошибками противник провел и сменил тактику. Теперь большие населенные пункты враг пытается обходить, а не штурмовать", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.