РФ штурмует еще один город с флангов: военные говорят о критической ситуации в микрорайоне Канал

Российские войска пытаются прорвать оборону в микрорайоне Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают это наступление, не позволяя оккупантам продвинуться дальше. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук во время телемарафона.

Российские войска пытаются прорваться к Часовому Яру (фото из открытых источников)

Продолжительное время противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения. Этот водный барьер достаточно эффективен для удержания обороны. Наши гвардейцы и Силы обороны, выполняющие задачи в районе Временного Яра, делают все возможное для сдерживания продвижение врага и не разрешают ему накапливать силы и продвигаться именно на этом участке", — рассказал Музычук.

По его словам, активность окупантов наблюдается не только в районе Временного Яра, но и южнее, в частности в районах Клещиевки и Андреевки.

"Видим, что активизация штурмовых действий противника в отношении Временного Яра отмечается также и по флангам города. Противник иногда пытается зайти с севера и создать себе предпосылки для достижения тактических успехов, в частности на юго-востоке", — добавил спикер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что к какому городу РФ стянула больше всего "мяса" и какова опасность. На Покровском направлении сосредоточена крупнейшая группировка войск РФ, состоящая из двух групп войск. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, населенные пункты Новогродовка и Гродовка препятствуют оккупантам на пути в Покровск и Мирноград. Он добавил, что среди задач окупантов на этом направлении есть формирование флангов. Россияне пытаются выйти на левый берег реки Волча.

