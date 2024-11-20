РФ сегодня может запустить по Украине экспериментальную баллистическую ракету

Мониторинговые каналы и OSINTеры сообщают, что РФ в ближайшие дни готовится запустить свою баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", тестируя ее в боевых условиях.

Ракета РС-26 "Рубеж". Фото из открытых источников

Есть информация, что это может быть ракета без ядерного заряда, хотя этот заряд она может нести.

РС-26 – ракета быстрая и мощная. Она имеет 1,2 тонны боевой части, что эквивалентно трем "Искандерам-М". Если речь идет именно о РС-26, нанесение удара возможно с Востока, из района Астрахани.

Высок риск того, что могут быть применены и другие ракеты. Такая угроза может действовать не только сегодня, но и в ближайшие дни.

- дальность: 6 000 км

- точность: 150 м

- масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 "Искандерам-М").









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Готовится большая воздушная атака: четыре посольства в Киеве приостановили работу

Из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольство Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан.

Ранее аналогичное решение приняло посольство США, призвав своих соотечественников к бдительности. На фоне возможности "большой воздушной атаки" посольства в Украине официально сообщили о временном приостановлении своей работы.

По словам представителей учреждения, это решение является ответом на рост рисков для персонала и посетителей. Дипломаты призвали граждан США в Украине следить за новостями, соблюдать правила безопасности и избегать массовых скоплений.