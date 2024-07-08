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РФ сделала циничное заявление относительно ракетного обстрела детской больницы в Киеве

В РФ цинично обвинили Украину в ударе по «Охматдету»

8 июля 2024, 14:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Минобороны страны-агрессора заявили, что в ответ на попытки ВСУ поразить российскую инфраструктуру, 8 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины.

РФ сделала циничное заявление относительно ракетного обстрела детской больницы в Киеве

Удар по больнице "Охматдет"

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

Там традиционно утверждают, что все удары "достигли целей".

Кроме того, в Минобороны РФ утверждают, что заявления Киева о том, что Россия намеренного ударила по гражданской инфраструктуре "не отвечают действительности". Там также цинично заявляют, что якобы факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО "подтверждают многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева".

"Подобные истерики у киевского режима случаются каждый раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы получить больше финансирования", — заявили в российском оборонном ведомстве.

А то же время, аналитики Defence Express категорически опровергают информацию о том, что разрушение больницы "Охматдет" произошло в результате работы украинской ПВО.

Как сообщают аналитики анализ видеоматериалов свидетельствует о том, что удар был преднамеренным. В частности, аналитики отмечают, что на видео видно, как крылатая ракета приближается к цели после выполнения маневра. Хотя трудно определить тип ракеты, известно, что для атаки были использованы ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС.

Аналитики подчеркивают, важно то, что на видео отсутствуют признаки того, что ракета была подбита или повреждена.

"Важно отметить, что на видео не зафиксировано никаких признаков того, что она подбита или повреждена. Также, из-за того, что ракета находится на терминальной стадии полета после традиционного маневра "горка" перед ударом, она не отклонилась от курса", — объясняют аналитики.

Таким образом, подчеркивают эксперты, видео является доказательством того, что именно детская больница и была целью для удара. Именно координаты Охматдета были занесены в ее память, как мишень и эта атака — не случайность и не результат низкой точности российских ракет или неверно проложенного маршрута, говорится в публикации Defence Express.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы в своих пабликах изначально признали удар по "Охматдету", отметив, что там якобы проходило какое-то совещание военных.




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