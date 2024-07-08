РФ сделала циничное заявление относительно ракетного обстрела детской больницы в Киеве

В Минобороны страны-агрессора заявили, что в ответ на попытки ВСУ поразить российскую инфраструктуру, 8 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины.

Удар по больнице "Охматдет"

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

Там традиционно утверждают, что все удары "достигли целей".

Кроме того, в Минобороны РФ утверждают, что заявления Киева о том, что Россия намеренного ударила по гражданской инфраструктуре "не отвечают действительности". Там также цинично заявляют, что якобы факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО "подтверждают многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева".

"Подобные истерики у киевского режима случаются каждый раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы получить больше финансирования", — заявили в российском оборонном ведомстве.

А то же время, аналитики Defence Express категорически опровергают информацию о том, что разрушение больницы "Охматдет" произошло в результате работы украинской ПВО.

Как сообщают аналитики анализ видеоматериалов свидетельствует о том, что удар был преднамеренным. В частности, аналитики отмечают, что на видео видно, как крылатая ракета приближается к цели после выполнения маневра. Хотя трудно определить тип ракеты, известно, что для атаки были использованы ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС.

Аналитики подчеркивают, важно то, что на видео отсутствуют признаки того, что ракета была подбита или повреждена.

" Важно отметить, что на видео не зафиксировано никаких признаков того, что она подбита или повреждена. Также, из-за того, что ракета находится на терминальной стадии полета после традиционного маневра "горка" перед ударом, она не отклонилась от курса", — объясняют аналитики.

Таким образом, подчеркивают эксперты, видео является доказательством того, что именно детская больница и была целью для удара. Именно координаты Охматдета были занесены в ее память, как мишень и эта атака — не случайность и не результат низкой точности российских ракет или неверно проложенного маршрута, говорится в публикации Defence Express.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы в своих пабликах изначально признали удар по "Охматдету", отметив, что там якобы проходило какое-то совещание военных.



