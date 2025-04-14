РФ считает, что победит: на что делает ставку Кремль

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Марьян Ощановский
Россия считает, что победа в войне против Украины уже у нее в руках, заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер.
РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников
Маркус Райснер считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить войну.
По его мнению, ошибочно считать медленное продвижение российской армии свидетельством того, что Москва не сможет добиться успехов.
Маркус Райснер отметил, что после крушения стратегии скорой войны РФ перешла к войне на истощение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.
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