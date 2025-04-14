РФ считает, что победит: на что делает ставку Кремль

Россия считает, что победа в войне против Украины уже у нее в руках, заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер.

РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников

Маркус Райснер считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить войну.

По его мнению, ошибочно считать медленное продвижение российской армии свидетельством того, что Москва не сможет добиться успехов.

"Главная ошибка в логике – измерять военные успехи по территориальным приобретениям. Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут начать развиваться очень быстро. Время работает на Россию. Важный вопрос не в том, как долго продержится Россия, а как долго сможет продержаться Украина", – сказал Маркус Райснер.

Маркус Райснер отметил, что после крушения стратегии скорой войны РФ перешла к войне на истощение.

"Нас формирует англосаксонская военная доктрина, возникшая из опыта Второй мировой войны и основанная на стремлении сломить противника скорыми ударами. В войнах против Ирака США начинали с массированного первого удара, за которым следовало стремительное наступление. То же ожидалось и от российского вторжения в Украину. Когда России не удалось быстро взять Киев, поспешно объявили о провале Москвы. Но как российская, так и раньше советская военная доктрина предполагает, что в случае неудачного наступления немедленно переходить к войне на истощение", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.