РФ с 1 января может открыть еще один "фронт" в Украине: что будет атаковать

После остановки транзита российского газа по украинской ГТС западные эксперты прогнозируют ухудшение ситуации. Россия может атаковать объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины сразу после того, как 31 декабря закончится действие контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите газа, пишет издание НВ со ссылкой на Bloomberg.

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“Одна из крупнейших в мире газотранспортных систем не подвергалась обстрелам и диверсиям за последние три года из-за того, что ею шел российский газ. В случае остановки транзита, объекты ГТС могут стать мишенью Кремля, как это уже произошло с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят подачу отопления в дома по всей Украине в зимний период", – говорится в материале.

Bloomberg определяет, что перспектива транзита газа через Украину сейчас находится на переломном этапе. Нарастает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пригрозившего остановить поставки электроэнергии в Украину, и ряда центральноевропейских компаний, особенно в Венгрии, которая зависит от российских поставок. Они требуют продлить транспортировку газа в Евросоюз по истечении срока действия транзитного соглашения 31 декабря.

В случае прекращения транзита газа через Украину экспорт РФ в Европу упадет практически вдвое – до 16 млрд кубометров. Москва может потерять около 5,3 млрд. долл. ежегодных доходов (к уплате экспортных пошлин).

Напомним, что Путин, как писал портал "Комментарии", принял решение Украины. Относительно работы российского "Газпрома" он заявил, что компания переживет, а вот у Европы будут проблемы.



