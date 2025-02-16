Под видом восстановительных мероприятий в оккупированном Мариуполе россияне начали демонтаж исторического центра города.

Россияне разрушают Мариуполь. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты уничтожают дома, имеющие историческую ценность.

"Таких домов осталось не так много, поскольку значительную часть города оккупанты своими массированными обстрелами уничтожили до фона. Следовательно, в центральной части города представители оккупационной администрации разрешили проводить застройку так называемого "нового" жилья под ипотеку для россиян из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии. Это целенаправленная политика, направленная на изменение этнического состава населения и создание иллюзии возвращения жизни в разрушенный город", — сообщает Центр сопротивления.

В то же время отмечается, что жители Мариуполя остаются без жилья, поскольку компенсационные квартиры им не выделяют, а вся стройка направлена исключительно на переселение россиян.

"Несмотря на громкие заявления окупантов о ремонтах, строительные работы заморожены из-за отсутствия должного финансирования, а завезенные рабочие постоянно жалуются на невыплату зарплат. Оккупанты часто делают только косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни. Однако картинка в российских медиа подается в лучших традициях пропагандистской машины", – добавили в Центре сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.