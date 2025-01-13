РФ разрабатывает новые дальнобойные бомбы, способные бить на 170 км: украинцев предупредили о новой угрозе

В России ведется разработка новых дальнобойных управляемых авиационных бомб (КАБ), способных достигать 150-170 км. Как сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Киев – 24, с приближением российских войск к административным границам Днепропетровской области, оккупанты чаще используют эти бомбы для ударов по региону.

РФ использует КАБы для атак. Фото: УНН

По мнению эксперта, для России захват крупных индустриальных городов Украины является приоритетной задачей. Расстояние между линией фронта в районе оккупированного села Соленое в Донецкой области и административными границами Днепропетровщины сократилось до менее чем семи километров. Это дает российским войскам возможность применять КАБ и артиллерию для атак на пограничные общины области.

"Раньше наблюдались единичные удары КАБами по населенным пунктам на границе области, но это не было массовым явлением. Сейчас мы замечаем определенную активизацию, поскольку расстояние до Днепропетровской области значительно уменьшилось, что стимулирует врага больше использовать эти средства. Однако следует помнить, что речь идет. о так называемых обычных КАБах", – объяснил эксперт.

Долинце уточнил, что нынешняя максимальная дальность таких бомб составляет 100–110 км, но Россия продолжает разрабатывать новые модели, которые могут достигать расстояния 150–170 км.

Он также отметил, что недавние удары по Запорожью, где было много жертв и раненых, были произведены именно с помощью управляемых авиационных бомб.

"Трагедии последних дней – это результат использования российскими войсками этих средств поражения по Запорожью. Угроза не исчезла, и она остается актуальной для таких городов, как Херсон, находящихся на расстоянии около 100 км от линии фронта. Для таких населенных пунктов угроза остается как от КАБов, да и от артиллерии", – подытожил специалист.

Портал "Комментарии" писал, что, по подтвержденным данным ресурса DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).