РФ растягивает линию фронта: почему это опасно

Российская армия уже долго пытается прорвать границу в Сумской области, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ не прекращает атаки. Фото из открытых источников

"По поводу Сумщины не понимаю панических настроений. Попытки прорвать границу и работа вражеских ВРГ там происходит постоянно. Обстреливают область постоянно. На сегодняшний день кардинальных изменений и каких-либо существенных успехов враг в этом направлении не имеет. Украинская армия давно научилась противодействовать россиянам в таких условиях", – рассказал максим Жорин.

Другой вопрос, заметил офицер ВСУ, – это планы и нынешняя стратегия РФ.

"Россияне пытаются растянуть линию боевого столкновения, опрокидывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто нужно быть готовыми к разным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", — отметил он.

Как известно, в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения", — рассказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.