РФ радикально изменила тактику обстрелов Украины, чтобы принудить Киев к быстрой капитуляции

Российская Федерация, продолжающая агрессию против Украины, изменила подход к воздушным атакам. Оккупанты не только корректируют стратегию ударов, но и пытаются усилить политическое и психологическое давление. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фокусу".

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По словам эксперта, главная цель России — заставить Украину поскорее согласиться на капитуляцию на выгодных для Кремля условиях.

"Даже Дональд Трамп уже заявляет, что Москва не готова к переговорам без выдвижения предварительных условий. Это указывает не столько на желание уничтожить нашу противовоздушную оборону, сколько на попытки оказывать давление на Украину на международном уровне", — объясняет Жданов.

По его словам, выбор целей для авиаударов россияне осуществляют беспорядочно, без четкой стратегии. В то же время враг продолжает пытаться перегрузить украинскую систему ПВО, нанося массированные удары дронами и ракетами.

Одним из последних изменений в тактике стало увеличение высоты полета иранских дронов-камикадзе "Шахед". По оценкам экспертов, они поднялись на высоту от 3 до 5 км, что создает дополнительные трудности для украинского ПВО.

"Большинство наших систем имеют ограниченную дальность поражения: зенитные установки ЗУ-23-2 эффективны до 3 км, немецкие "Гепарды" — до 4 км. Это позволяет россиянам использовать новую тактику, когда даже современные системы, такие как Patriot, не всегда успевают среагировать должным образом", — объясняет Жда.

Комментируя удары по Харькову, Житомиру, Днепру, Одессе и Кропивницкому, эксперт отмечает: даже при наличии современных технологий и средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ) эффективность их применения снижается. Россия использует новую систему управления дронами, установив несколько антенн для их управления. Это значительно усложняет перехват, ведь в случае глушения одного сигнала автоматически включается другой, и беспилотник продолжает свой полет.

"Если одна антенна глушится РЭБом, то включается другая, и дрон продолжает двигаться к цели", — отмечает эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия готовится к новой атаке на Сумщину и Харьковщину, и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует реализовать эти наступления уже этой весной. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал возможную реакцию президента США Дональда Трампа, активно требующего прекращения боевых действий до конца апреля.