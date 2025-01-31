РФ пытается создавать плацдармы: двум городам в Харьковской области грозит опасность



Российские силы на Купянском направлении применяют ту же стратегию, что и на Донетчине – пытаются взять город в кольцо, избегая непосредственных штурмов. Таковой способ употребляется на всех вероятных участках фронта. Купянск остается одной из основных целей, и хотя враг активизировал свои действия, украинские военные дают отпор. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в интервью "Главреду".

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска стремятся захватить Купянск и Купянск-Узловой, для чего они пытаются создать плацдармы для дальнейшего продвижения, в частности, ведут активные действия в районе Двухлетней. В то же время в пророссийских источниках распространялась информация о якобы поднятии российских флагов в этом населенном пункте.

"Я же говорю, флаги для них — это очень "скрепненько". Мол, все разгромили, а украинцы сбежали. Конечно, наши сразу отреагировали и подтвердили, что ничего подобного не произошло — наоборот, враг терпит".

Он отмечает, что оккупанты пытаются закрепиться на реке Оскол, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска и Купянска-Узлового. Они используют тактику "накатов", при которой пехотные подразделения продвигаются вперед, обходя населенные пункты во избежание длительных городских боев.

"Я не зря вспомнил о Временах Яр, где противник фактически застрял. Так же, как и в Торецке, где почти не осталось целых зданий, но наши подразделения не только обороняются, но и осуществляют контратаки и стабилизационные меры. Они уничтожают врага, продвигаются на отдельных участках и продолжают удерживать позиции. Еще оставшиеся здания позволяют эффективно обороняться, поэтому враг увяз в боях в городских условиях Видим, что наша тактика работает", – пояснил Братчук.

Спикер также отметил, что, кроме Купянского направления, противник пытался активизироваться в Волчанском районе, однако, несмотря на значительные ежедневные потери, продолжает наступательные действия.

"Ситуация напоминает известную историю о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российские войска приблизились к городу Мирноград Донецкой области на расстояние двух километров, а сам город находится под постоянными обстрелами, оставшись без воды, электричества и газа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Местные жители боятся эвакуации, выезжают единицы – в основном те, кто потерял жилье из-за обстрелов.

"Люди спасаются с двумя пакетиками в руках, а когда можно было уехать со всеми вещами – отказывались. Поэтому мы ежедневно объезжаем город, ищем тех, кто передумал, общаемся, убеждаем, что жизнь – самая ценная", – рассказал начальник сектора превенции полиции. Мирноград Владимир Червинчак.

