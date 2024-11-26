РФ пытается разрушить укрепление ВСУ: что происходит на одном из самых трудных направлений

О ситуации на Волчанском направлении рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов. Он отметил, что в районе Волчанска продолжаются постоянные боевые действия, во время которых противник пытается штурмовать позиции украинских военных. Однако тактика неприятеля остается неизменной, заявил Романов в эфире информационного телевизионного марафона.

Ситуация на Волчанском направлении (фото из открытых источников)

"Разве что в последнее время (враг – ред.) стал чаще использовать управляемые авиабомбы и реактивные системы огнеметные, пытаясь разрушить те укрепления, за которые держатся украинские защитники", – сообщил офицер.

По его словам, российские оккупанты постоянно пытаются держать украинские силы в напряжении, но их возможности существенно ограничены. Они больше не способны продвигаться по большим колоннам, с применением тяжелой бронетехники или большого количества личного состава.

"Поскольку эта местность очень специфична после того, как там долгое время велись боевые действия. Это сплошные руины. Нет дорог, то, что есть – заминировано", – пояснил спикер ОТУ "Харьков".

Романов добавил, что в этом направлении постоянно дежурят огневые средства, а воздушную разведку осуществляют беспилотники и ударные дроны.

"То есть продвинуться другим способом как малыми группами противник не может", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ ускоряет свое наступление . Российская Федерация ускорила темпы продвижения на востоке Украины, поставив цель скорейшего захвата всех территорий этого региона. По данным агентства Reuters, ссылающегося на аналитиков и военных блоггеров, темпы захвата украинских территорий оккупационными войсками РФ за последние недели достигли самых высоких показателей с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.