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РФ пытается прорвать оборону на важном направлении: в ВСУ предупреждают об опасности

Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области

2 апреля 2025, 21:59
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают попытки наступательных действий на севере Харьковской области, стремясь создать так называемую буферную зону. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала КИЕВ 24.

РФ пытается прорвать оборону на важном направлении: в ВСУ предупреждают об опасности

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация в Харьковском направлении остается стабильно сложной, без существенных изменений в последнее время.

"Есть две основные точки напряжения – город Волчанск и близлежащие населенные пункты. Российские войска продолжают попытки вытеснить наши подразделения за пределы города. Их главная цель – создание буферной зоны, по крайней мере, они это так декларируют", – отметил Шамшин.

Спикер уточнил, что оккупанты активно применяют артиллерию и дроны, что создает постоянную угрозу для мирных жителей Волчанска.

Кроме Волчанская, напряженной остается ситуация в районе населённого пункта Двуречная. Российские войска переправляют свою пехоту на правый берег реки Оскол, пытаясь создать угрозу для Купянска с севера.

Тем не менее, украинские защитники уничтожают вражеские силы и не позволяют им продвигаться вперед.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где будет наступать РФ . Сумская область может стать одним из приоритетов наступления РФ, поскольку именно туда противник направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Среди тех областей, где враг наиболее активно может привлечь свои силы, есть Сумщина. Сегодня там максимально привлекают формат подразделений диверсионно-разведывательного характера, есть огромная активизация действий именно таких подразделений, соответственно, есть реагирование Сил обороны на эти риски и вызовы", — сказал Сергей Братчук.

По словам спикера, оккупанты и дальше сосредоточены на таких направлениях, как Покровское и Купянское. Кроме того, военные фиксируют обострения на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Временного Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия. Россия пытается найти слабые места в обороне.



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Источник: https://t.me/kyivtv/89106
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