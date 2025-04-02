РФ пытается прорвать оборону на важном направлении: в ВСУ предупреждают об опасности

Российские войска продолжают попытки наступательных действий на севере Харьковской области, стремясь создать так называемую буферную зону. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала КИЕВ 24.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация в Харьковском направлении остается стабильно сложной, без существенных изменений в последнее время.

"Есть две основные точки напряжения – город Волчанск и близлежащие населенные пункты. Российские войска продолжают попытки вытеснить наши подразделения за пределы города. Их главная цель – создание буферной зоны, по крайней мере, они это так декларируют", – отметил Шамшин.

Спикер уточнил, что оккупанты активно применяют артиллерию и дроны, что создает постоянную угрозу для мирных жителей Волчанска.

Кроме Волчанская, напряженной остается ситуация в районе населённого пункта Двуречная. Российские войска переправляют свою пехоту на правый берег реки Оскол, пытаясь создать угрозу для Купянска с севера.

Тем не менее, украинские защитники уничтожают вражеские силы и не позволяют им продвигаться вперед.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где будет наступать РФ . Сумская область может стать одним из приоритетов наступления РФ, поскольку именно туда противник направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Среди тех областей, где враг наиболее активно может привлечь свои силы, есть Сумщина. Сегодня там максимально привлекают формат подразделений диверсионно-разведывательного характера, есть огромная активизация действий именно таких подразделений, соответственно, есть реагирование Сил обороны на эти риски и вызовы", — сказал Сергей Братчук.

По словам спикера, оккупанты и дальше сосредоточены на таких направлениях, как Покровское и Купянское. Кроме того, военные фиксируют обострения на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Временного Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия. Россия пытается найти слабые места в обороне.

