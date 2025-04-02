РФ пытается прорвать оборону на важном направлении: в ВСУ предупреждают об опасности

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Лиля Воробьева
Российские войска продолжают попытки наступательных действий на севере Харьковской области, стремясь создать так называемую буферную зону. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала КИЕВ 24.
Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)
По его словам, ситуация в Харьковском направлении остается стабильно сложной, без существенных изменений в последнее время.
Спикер уточнил, что оккупанты активно применяют артиллерию и дроны, что создает постоянную угрозу для мирных жителей Волчанска.
Кроме Волчанская, напряженной остается ситуация в районе населённого пункта Двуречная. Российские войска переправляют свою пехоту на правый берег реки Оскол, пытаясь создать угрозу для Купянска с севера.
Тем не менее, украинские защитники уничтожают вражеские силы и не позволяют им продвигаться вперед.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, где будет наступать РФ . Сумская область может стать одним из приоритетов наступления РФ, поскольку именно туда противник направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По словам спикера, оккупанты и дальше сосредоточены на таких направлениях, как Покровское и Купянское. Кроме того, военные фиксируют обострения на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Временного Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия. Россия пытается найти слабые места в обороне.
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