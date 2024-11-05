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РФ проводит в оккупации принудительный медосмотр: какая причина

Таким образом, враг заставляет людей получать паспорт РФ

сегодня, 21:39
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики и коллаборанты вновь прибегают к принудительным медицинским осмотрам местного населения.

РФ проводит в оккупации принудительный медосмотр: какая причина

Враг внедрил принудительный медосмотр. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, осмотры проводятся в селах с помощью передвижных медицинских комплексов. За проведение медосмотров отвечают коллаборанты из районных администраций.

Отмечается, что во время осмотра врачи агитируют жителей оккупированных регионов заключать договор медицинского страхования, для которого человек должен иметь паспорт гражданина РФ.

Таким образом, отметили в Центре сопротивления, одна из целей проведения медосмотров состоит в выявлении местных жителей, не получивших российские документы.

В Центре сопротивления сообщили, что в передвижных комплексах работают медики, завезенные из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-znovu-vdayutsya-do-prymusovyh-medychnyh-oglyadiv/
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