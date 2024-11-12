РФ провела репетицию синхронного удара по Украине: когда он состоится

Страна-агрессор Россия не проводила масштабные атаки по Украине уже несколько месяцев, однако новый удар может произойти ближе к зиме. Есть предположение, что российские военные накапливают ракеты для атак на энергетическую инфраструктуру в холодное время года. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Ракетный удар

В частности, эксперт отметил, что ежемесячно Россия производит от 100 до 150 ракет разных типов, и со времени последней атаки их количество могло уже превысить сотню.

"Единственный вопрос, почему Россия не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар будет наиболее эффективным", – сказал Катков.

Он также предположил, что Россия может готовиться к более сложным атакам, включающим синхронное использование различных типов ракет по разным направлениям. Это позволило бы увеличить эффективность ударов, поскольку большинство крылатых ракет, которые использовались для дальнобойных атак, ранее уничтожалось украинским ПВО.

"Допускаю, что утренней репетицией 11 ноября россияне отрабатывали не только комбинированную атаку с использованием дронов, баллистических, крылатых, гиперзвуковых, гиперзвуковых, высокоскоростных ракет, но и синхронного удара", — считает Катков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 ноября россияне ударили по Кривому Рогу. Баллистическая ракета попала в многоэтажное здание. Под его завалами нашли тела молодой матери и троих ее детей, младшее из которых было всего два месяца.

Также "Комментарии" рассказывали , что РФ готовится нанести по Украине массированный удар ракетами и дронами. Вроде бы сейчас идут переговоры, чтобы Кремль отказался от уничтожения украинской энергетики.



