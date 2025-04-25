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РФ продвинулась в районе Торецка: новые подробности

Россияне продвинулись вблизи города

сегодня, 00:05
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Марьян Ощановский

Российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области.

РФ продвинулась в районе Торецка: новые подробности

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка.

По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также на этом направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении. Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21725
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