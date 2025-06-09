РФ продвигается на Сумщине: стало известно о реальных перспективах худшего сценария

Российские силы пытаются нарастить активность на Сумском направлении, однако пока не имеют достаточного военного потенциала для полноценного штурма областного центра. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

По его словам, определенные тактические успехи противника в этом направлении фиксируются, однако их нельзя назвать стратегическими или решающими. Ситуация на фронте остается динамичной и может измениться в любой момент.

Цехоцкий отметил, что для атаки на такой большой город, как Сумы, противник должен собрать масштабную группировку — не менее 100 тысяч военных вместе с техникой, артиллерией, бронетехникой, танками и авиацией. Однако, по данным открытых источников, в настоящее время такие силы на этом направлении не зафиксированы.

Украинские силы обороны внимательно отслеживают любое движение российских войск и готовы оперативно реагировать на возможное усиление врага.

В то же время, по данным DeepState, российским войскам удалось приблизиться к Сумам на расстояние примерно 20 км, что позволяет потенциально наносить удары FPV-дронами по городу, если вражеские операторы смогут беспрепятственно развернуть свои позиции.

Российские войска также продолжают захват пограничных сел Сумской области. В настоящее время под их контролем уже не менее 10 населенных пунктов вдоль границы.

Военный аналитик Владислав Селезнев предупреждает, что ситуация вокруг Сум остается сложной, и рекомендует жителям города рассмотреть возможность временного выезда. Несмотря на это, в областной военной администрации подчеркивают, что пока оснований для массовой эвакуации населения нет.

Портал "Комментарии" писал, что информация Минобороны РФ о наступлении на Днепропетровщину не соответствует действительности. Об этом в комментарии СМИ представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.