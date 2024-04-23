РФ продвигается благодаря тактике выдавливания: каковы ее плюсы и минусы

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Марьян Ощановский
Российские захватчики смогли занять центр населённого пункта Очеретино вблизи Авдеевки, применив тактику выдавливания ВСУ.
Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки. Фото из открытых источников
По словам бывшего командира роты 47-й механизированной бригады, офицера ВСУ Николая Мельника, соответствующая тактика позволяет врагу медленно идти вперед, неся немалые потери.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.
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