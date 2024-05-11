РФ продуцирует преступность в оккупации: что известно

Тотальная безнаказанность для преступников на временно оккупированных территориях Украины стала толчком к резкому росту преступности. Грабежи, мародерства, убийства, изнасилования стали обычным явлением в оккупации, пишет Центр национального сопротивления.

В оккупации растет уровень преступности. Фото из открытых источников

Сообщается, что наиболее опасными для гражданского населения остаются российские военные, ведь большинство из них – тюремщики, которые оказались в Украине в роли освободителей. Правда, избавили они украинцев от спокойной и мирной жизни.

По данным Центра сопротивления, на днях в Луганске был задержан 33-летний уроженец Владимирской области Андрей Курбасов. Он признался, что изнасиловал 17-летнюю девушку Анастасию В., а затем зарезал ее. Тело жертвы он спрятал в лесу и засыпал камнями.

Отмечается, что убийца отправился на войну против Украины из колонии год или полтора года назад. В 2016 году Курбасова приговорили к 9,5 годам лишения свободы по делу о хранении наркотиков и убийстве еще одной женщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.