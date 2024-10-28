РФ продолжает снаряжать ракетами самолеты: сколько бортов стратегической авиации подготовили

Россия продолжает подготовку стратегической авиации к массированному обстрелу Украины. Число самолетов Ту-95МС на авиабазе "Оленья" вновь увеличено до 13 единиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.



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На платформе пояснили, что в связи с тренировкой бортов Ту-95МС за последнюю неделю между авиабазами была осуществлена передислокация бортов.

25 октября 1 борт из "Украинки".

25 октября 2 борта из "Энгельс-2".

26 октября 1 борт с "Энгельс-2" (это тот, который взлетал ночью в 04:30).

“Поэтому и имеем “увеличение” на одной из авиабаз Ту-95МС. Никакого увеличения общего количества Ту-95МС на территории Украины нет, кроме 1 борта с авиабазы "Украинка" с Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

По данным платформы, общее количество Ту-95МС вблизи Украины к 12:00 28.10 составляет 18 единиц:

"Оленья" — 13 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2 Ту-95МС

"Дягилево" — 3 Ту-95МС.

“Впрочем, несмотря на обучение количество бортов, снаряженных КР Х-101, может составлять до 12 единиц на авиабазе “Оленья”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пятницу, 25 октября, вражеские войска атаковали Киев дронами. Ударный БПЛА ударил по многоэтажному жилому дому. В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, возник пожар на верхних этажах. Были повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

По данным КГВА, в результате атаки на Киев российских БПЛА в Соломенском районе погиб один человек, пострадали четыре человека, им оказали помощь на месте. В МВД Украины сообщили, что психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям.