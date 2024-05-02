РФ привлекает на войну против Украины криминальных авторитетов: что известно

Россия отправляет на войну рецидивистов, опыт которых считает целесообразным в кровопролитной войне в Украине.

За Россию воюют криминальные авторитеты. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, лидер забайкальской организованной преступной группировки "Меценатовские" Дмитрий Ведерников, осужденный на 24 года за многочисленные убийства и грабежи, отправился на войну против Украины. Российский рецидивист обещает зубами грызть украинцев.

Сообщается, что в октябре 2023 года Дмитрий Ведерников написал из тюрьмы письмо, в котором рассказал о своих качествах, которые могли бы помочь РФ в войне против Украины. Такая "мотивация" убедила Кремль и теперь серийный убийца будет свободно проявлять свои извращения.

В Центре сопротивления отметили, что российские захватчики очень активно вовлекают в войну против Украины зэков, а недавно в России началась активная кампания по вербовке в женских колониях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, чем нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.