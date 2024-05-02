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РФ привлекает на войну против Украины криминальных авторитетов: что известно

РФ не гнушается отправлять на войну рецидивистов

2 мая 2024, 23:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Россия отправляет на войну рецидивистов, опыт которых считает целесообразным в кровопролитной войне в Украине.

РФ привлекает на войну против Украины криминальных авторитетов: что известно

За Россию воюют криминальные авторитеты. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, лидер забайкальской организованной преступной группировки "Меценатовские" Дмитрий Ведерников, осужденный на 24 года за многочисленные убийства и грабежи, отправился на войну против Украины. Российский рецидивист обещает зубами грызть украинцев.

Сообщается, что в октябре 2023 года Дмитрий Ведерников написал из тюрьмы письмо, в котором рассказал о своих качествах, которые могли бы помочь РФ в войне против Украины. Такая "мотивация" убедила Кремль и теперь серийный убийца будет свободно проявлять свои извращения.

В Центре сопротивления отметили, что российские захватчики очень активно вовлекают в войну против Украины зэков, а недавно в России началась активная кампания по вербовке в женских колониях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, чем нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiya-zaluchaye-kryminalnyh-avtorytetiv-na-vijnu-proty-ukrayiny/
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