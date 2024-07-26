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РФ привиделось массовое прибытие французских наемников в один из регионов Украины

В РФ заявили, что в Харьков начали массово прибывать «наемники» из Франции

сегодня, 18:15
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Ткачик Олеся

Коллаборант Виталий Ганчев, которого в РФ называют "главой военно-гражданской администрации Харьковского региона" заявил в эфире росСМИ, что в город начали "массово прибывать французские наемники". Якобы они будут участвовать в войне на стороне Украины.

РФ привиделось массовое прибытие французских наемников в один из регионов Украины

Виталий Ганчев

Коллаборант заявил, что в настоящее время общее количество находящихся на Украине иностранных наемников неизвестно. В то же время он подчеркнул, что к ВСУ присоединяются люди из достаточно большого числа стран.

"За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США", — сказал Ганчев.

Помимо этого, Ганчев заявил, что Украина использует крупнейшие заводы Харьковской области для нужд Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время эти предприятия используются в основном именно для нужд ВСУ, так называемого. И очень часто, по нашим данным, там располагаются и вооруженные формирования Украины", — заявил он.

В качестве примера он привел размещение ВСУ беспилотных летательных аппаратов на Харьковском авиационном заводе. Ганчев заявил, что это автоматически делает предприятия целями для российских войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чем российские террористы постоянно обстреливают Харьков.Например, по данным следствия, 23 июля вс россии нанесли массированные удары по промышленным объектам в Холодногорском районе г. Харькова. Повреждены здания и помещения предприятий. В близлежащих многоквартирных жилых домах выбиты окна. Ранения получили девять человек.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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