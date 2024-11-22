РФ применяет новую тактику: в СНБО советуют адаптироваться к реалиям

Российские войска пытаются давить украинцев не только на фронте, но и психологически в тыловых населенных пунктах. Одним из таких средств давления является воздушная атака ударными дронами. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупредил украинцев, к чему стоит готовиться, сообщает портал “Комментарии”.

Фото портал "Комментарии"

"Как и предупреждал в начале месяца, россияне постепенно хотят вывести налеты шахедов на круглосуточный формат", – отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД СНБО отметил, что сейчас у врага не хватает мощностей ВПК, чтобы интенсивно атаковать ночью и днем. Оккупанты не могут производить необходимое количество. “Впрочем, единичная работа “шахедов” в течение длительного времени заметна, что местами удлиняет тревоги. Часть из них используется исключительно для разведки. Конечно, важно "выносить" производства "шахедов" и адаптироваться", — подытожил Андрей Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшее время ситуация с обстрелами украинских территорий КАБами значительно изменится — количество управляемых авиабомб уменьшится. Об этом отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная Почта" Павел Нарожный.

По его словам, из-за нехватки самолетов и пилотов количество вылетов оккупантов сейчас составляет 60-65 в сутки, а это около 100-120 КАБов. А из-за разрешения на удары вглубь территории РФ западным оружием, оккупантам придется отводить самолеты на расстояние до 300 км, что существенно снизит количество их вылетов.

Подробнее о трудностях, которые нанесет России разрешение на удары вглубь российской территории, можно узнать по ссылке.



