РФ применила новую тактику ракетных ударов по Украине: до чего додумались оккупанты

Российские оккупационные войска изменяют тактику ночных ракетных ударов по территории Украины. Об этом в эфире Общественного рассказал авиационный эксперт и заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Ракетная атака РФ (фото из открытых источников)

По его словам, этой ночью оккупанты сначала применили ударные дроны "Шахед", а затем нанесли удар крылатыми и баллистическими ракетами.

Храпчинский отметил, что противник увеличивает количество крылатых ракет, запускаемых из тактической авиации, в том числе типов Х-59 и Х-69.

"Большинство ракет летело в одну точку, что усложняло работу средств противовоздушной обороны. Надо понимать, что враг в последнее время меняет тактику. Меньше используется стратегическая авиация с крылатыми ракетами типа Х-101, Х-555, но при этом противник продолжает применять остатки ракет "Калибр" с кораблей Черном.

Он также подчеркнул, что, как и в начале февраля, оккупанты применили значительное количество ракет с баллистической траекторией, которые сложнее перехватывать. По его словам, Украине необходимо значительно усилить систему противовоздушной обороны, в том числе с помощью комплексов Patriot и SAMP-T.

Храпчинский подчеркнул, что Россия отдает себе отчет в высокой стоимости таких атак, несмотря на активное использование стратегической авиации и дальнобойных ракет.

В то же время, по его словам, противник понимает, что украинская система ПВО существенно усилилась, в частности, благодаря авиационной поддержке. Поступление F-16 позволит оперативно перехватывать крылатые ракеты в воздушном пространстве. Поэтому враг смещает акцент на удары по прифронтовым и приграничным районам, где находятся более уязвимые цели.

Кроме того, Храпчинский отметил, что оккупанты активно ищут украинские системы ПВО в этих зонах, чтобы нанести по ним удары.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный раскрыл новую тактику Кремля . Российские захватнические войска пытаются обойти Покровск с левого и правого флангов, ведь не наступают в упор из-за значительных потерь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил подполковник, начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Красная Калина" Николай Коваль.

Он добавил, что 14-я штурмовая бригада НГУ "Красная Калина" недавно отразила штурм, во время которого противник использовал бронированную технику БМП.

