РФ придумала новую схему изъятия имущества у украинцев: в чем ее цинизм

Процесс "национализации" недвижимости на временно оккупированных территориях Украины приобрел особый цинизм.

Враг усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за преступного аппетита к чужой недвижимости, россияне начали лишать элементарных условий для жизни украинцев, лишь бы присвоить себе жилье.

Отмечается, что во временно оккупированном Мариуполе с наступлением отопительного сезона местные коллаборанты отрезают от электро- и теплосетей, а также водоснабжения целые дома под предлогом, что жилье якобы находится в аварийном состоянии. Оккупантов не останавливает то, что в многоэтажках живут люди.

Как отмечает Центр сопротивления, такой античеловеческий случай зафиксирован по ул. Межева, 26. По отработанной схеме оккупанты "национализируют" или признают аварийной недвижимость, людей выселяют, здание сносят, а на его месте строят помещения для своих нужд. Обеспечить альтернативное жилье людей никто не спешит. Известны случаи, когда новое жилье во временно оккупированном Мариуполе отдают гастарбайтерам из Средней Азии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил он. Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.