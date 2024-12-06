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РФ приближается к Покровску: готовы ли ВСУ к битве за город

Ситуация на Покровском направлении очень сложная

6 декабря 2024, 22:13
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Марьян Ощановский

Российские захватчики, не прекращая штурмовые действия, приближаются к Покровску в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ приближается к Покровску: готовы ли ВСУ к битве за город

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении тяжело. Мы не должны готовиться к битве за Покровск — мы должны быть уже готовы к битве за город. Противник уже полностью занял Новопстинку, где пытается нарастить свои силы и закрепиться. С юга враг пытается зайти в Новотроицкое. Также противник имеет небольшие успехи в населенном пункте Пушкино", – рассказал военный "Алекс".

Он сообщил, что враг продолжает штурмовать большим количеством пехоты, иногда применяя автомобильный транспорт.

"Россияне несут очень большие потери, но продолжают движение. Враг штурмует каждый день. Около 300-400 единиц противника ежедневно идут в наступление, из которых половина уничтожается. Однако противник продолжает наращивать свои усилия", – рассказал военный.

Офицер ВСУ отметил, что все села вокруг Покровска имеют большое значение.

"Враг пытается их занять и закрепиться, чтобы потом совершить рывок на Покровск", — пояснил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4376
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