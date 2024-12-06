РФ приближается к Покровску: готовы ли ВСУ к битве за город

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Марьян Ощановский
Российские захватчики, не прекращая штурмовые действия, приближаются к Покровску в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
Он сообщил, что враг продолжает штурмовать большим количеством пехоты, иногда применяя автомобильный транспорт.
Офицер ВСУ отметил, что все села вокруг Покровска имеют большое значение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.
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