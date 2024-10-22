РФ превратит военных КНДР в «зеленых человечков»: в чем угроза

Россия и Северная Корея будут отрицать присутствие северокорейских военных в Украине, несмотря на очевидные доказательства, об этом в эфире "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

Войска КНДР

По его словам, уже около двух десятков северокорейских военных скрылись после того, как покинули свою страну. Пентагон правильно отмечает, что в настоящее время нет официальных подтверждений участия северокорейских войск в Украине. Однако, по его словам, Россия и КНДР будут решительно отрицать это, несмотря на очевидные факты.

Гетман также отметил, что есть видео, на котором видно, как северокорейским военным выдают русскую форму.

"Они что, голые приехали, в кимоно? Нет, они приехали тоже в форме. Тогда почему им выдают русскую форму? Потому что они будут воевать в русской форме, с русскими флагами, с русскими шевронами. И где юридическое основание полагать, что воюет северокорейская армия? Нет. Это — добровольцы", — отмечает Гетьман.

То есть, говорит эксперт, юридически это очень сложно доказать, поскольку формально эти бойцы выступают как "добровольцы", подобно прибывающим из Венесуэлы, Кубы или Индии. Такая практика маскировки военных действий, как в случае с так называемыми "зелеными человечками", уже неоднократно использовалась Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти посоветовали сделать с первым пленным военным из КНДР. Есть мнение, что при его участии необходимо немедленно организовать пресс-конференцию, чтобы доказать миру то, что военные КНДР принимают участие в войне с Украиной.



