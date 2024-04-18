Российские захватчики организуют вблизи Родакового на границе Лутугинского и Славяносербского районов новый мусорный полигон "Луганск".

Россияне продолжают уничтожать захваченные регионы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, это одна из шести запланированных российских свалок на Луганщине. Известно также еще о двух в Северодонецке и Антраците.

В Центре сопротивления отметили, что враг практикует вывоз мусора из Ростовской области на временно оккупированные территории Донбасса. При этом оккупанты отказались от планов строительства нового полигона вблизи Ростова.

В Центре сопротивления добавили, что оккупированные территории Украины утопают в мусоре. Несанкционированные мусорные свалки, антисанитария, крысы — уже привычное явление даже для улиц больших городов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".