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РФ превращает Луганщину в сплошную свалку

На оккупированной Луганской области россияне открыли шесть мусорных свалок

18 апреля 2024, 21:13
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики организуют вблизи Родакового на границе Лутугинского и Славяносербского районов новый мусорный полигон "Луганск".

РФ превращает Луганщину в сплошную свалку

Россияне продолжают уничтожать захваченные регионы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, это одна из шести запланированных российских свалок на Луганщине. Известно также еще о двух в Северодонецке и Антраците.

В Центре сопротивления отметили, что враг практикует вывоз мусора из Ростовской области на временно оккупированные территории Донбасса. При этом оккупанты отказались от планов строительства нового полигона вблизи Ростова.

В Центре сопротивления добавили, что оккупированные территории Украины утопают в мусоре. Несанкционированные мусорные свалки, антисанитария, крысы — уже привычное явление даже для улиц больших городов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/tot-ukrayiny-rosiya-peretvoryuye-na-velykyj-smitnyk/
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