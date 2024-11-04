РФ предлагала Украине капитуляцию: появился договор с неприемлемыми требованиями Кремля

Радио Свобода получило копию проекта договора, который Москва предложила Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В этом документе четко прослеживается настоящая цель Путина по отношению к Украине.

Стамбульские соглашения

В частности, как сообщает издание, документ под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины", датирован 7 марта 2022 года — только через 11 дней после начала российского вторжения и неделю после старта переговоров между Украиной и Россией. Документ был передан украинской делегации в ходе третьего раунда переговоров в Беловежской пуще в Беларуси.

Это первый известный документ, в котором Россия изложила свои условия для прекращения войны после начала вторжения. Как отмечает Радио Свобода, предложения Кремля напоминали ультиматум: Москва выдвигала условия, напоминающие капитуляцию Украины.

По словам аналитиков, принятие этих условий означало бы превращение Украины в зависимое государство с ограниченным нейтральным статусом, минимальной армией, без защиты со стороны НАТО и без возможности вернуть контроль над Крымом и Донбассом. К примеру, Киеву предлагалось признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также передать России значительные территории, которые оставались под его контролем на момент переговоров.

Эксперты также обращают внимание на то, что Кремль пытался нейтрализовать Украину не просто как нейтральное государство, а полностью беззащитное. По мнению Эрика Чиарамеллы, эксперта Фонда Карнеги, Путин стремился к "радикальному сценарию", предусматривавшему не нейтралитет, а именно ослабление Украины как независимой страны, которая не способна себя защитить.

Чиарамелла отмечает, что договор был составлен так, будто Украина является побежденным агрессором, что не отвечало реальности. Он подчеркивает, что такие условия были бы неприемлемы для любого украинца, поскольку лишили бы страны возможности защищаться.

Как сообщает Радио Свобода, документ содержит шесть страниц основного текста и четыре страницы приложений, охватывающих 18 статей, включая условия нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные аспекты (язык, религия, история), а также предложения по снятию санкций с России.

В частности, РФ требовала не только подарить ей территории, а сократить армию до 50 тысяч человек, включая полторы тысячи офицерского состава. Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Кроме того, россияне хотели, чтобы Украина взяла на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Также Кремль требовал предоставления русскому языку статуса государственного и восстановления всех имущественных прав Украинской православной церкви (Московского патриархата). Плюс Киев должен снова легализовать всю советскую и коммунистическую символику.

Более того, от Украины требовали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км". И это еще не всё. Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

Также Украина должна была отменить все санкции — как украинские, так и международные — и отозвать все международные иски, поданные с 2014 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Стамбуле РФ ставила Украине ультиматумы.



