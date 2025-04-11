РФ пойдет не только на Сумы и Харьков: Кремль хочет захватить еще одну пограничную область

Российские войска могут планировать развертывание наступательных действий не только в направлениях Сумской и Харьковской областей. В Вооруженных силах Украины также предполагают возможность опрокидывания сил противника на еще один фронт.

Наступление РФ на Черниговскую область (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что украинское командование готовится к потенциальному наступлению со стороны российской армии на приграничные территории Сумщины и Харьковщины.

Также в Вооруженных силах не исключают, что враг может попытаться наступать на Черниговскую область, хотя такое развитие событий считают маловероятным из-за неблагоприятных географических особенностей региона.

Как пояснил один из собеседников, главной задачей наступления на Сумщину является попытка вытеснить украинские войска с территории Курской области и сформировать так называемую буферную зону. В этой связи ближайшей целью россиян может стать населенный пункт Локня в Сумской области.

Однако украинские подразделения сопротивляются российским войскам и перебрасывают в этот регион дополнительные силы.

"Однако наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда усиление", — говорит другой источник.

В то же время, в ВСУ считают маловероятным сценарий окружения областного центра Сумской области, учитывая состояние подготовки украинских сил и медленное продвижение противника. В настоящее время российские войска могут усилить активность вблизи Северска в Донецкой области, а также на южном направлении.

Речь идет, в частности, о территории Запорожской области, где противник проводит ограниченные по масштабам наступательные операции тактического характера, а также острова на реке Днепр в Херсонской области и потенциальные попытки прорыва в Днепропетровщину в случае дальнейших успехов в Донецкой области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина близка к переломному моменту . Если глава Белого дома Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, ему не нужно пытаться гнаться за какими-то установленными датами по прекращению огня в Украине. Такое мнение высказал бывший глава разведки Великобритании Ричард Дирлав.

Экс-глава MI6 выразил мнение, что поспешность по прекращению огня, а также многочисленные уступки российскому диктатору Путину могут стать стимулом для Кремля в скором времени начать новые вторжения в Европу.

Он подчеркнул, что "Украина достаточно близка к переломному моменту", и россиянам крайне необходимо прекращение огня. Дирлав отметил, что денежные резервы Кремля уменьшаются, а цены на сырую нефть, которую Москва экспортирует для финансирования своей военной машины, все больше падают.