РФ потеряла интерес к перемирию в море: какая причина

Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны.

РФ не хочет мира в море. Фото из открытых источников

Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию, рассказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Россияне пытались договориться за счет внедрения какой-то договоренности о каком-то зерновом коридоре. Нам не нужен никакой зерновой коридор. Мы и так его обеспечиваем морскими дронами вместе с нашими партнерами из Румынии и Болгарии, и спокойно доходим до Босфора. А россиянам надо изменить эту ситуацию. Они хотят вернуться в западную часть, поэтому говорят: "Давайте, будет "Черноморский коридор", ООН, мы будем проверять корабли". Но зачем нам, чтобы россияне проверяли наши корабли? Наши морские дроны сами справляются с защитой", — отметил Михаил Самусь.

Министр обороны Украины Умеров заявил, что Украина готова к любым договоренностям по Черному морю, но с одним обязательным условием, что российские военные корабли не могут заходить в западную часть моря.

По словам военного эксперта, тогда россияне сразу потеряли интерес к этой договоренности, поскольку их цель заключалась в разрушении текущей ситуации на море.