РФ потеряла интерес к перемирию в море: какая причина

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Марьян Ощановский
Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны.
РФ не хочет мира в море. Фото из открытых источников
Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию, рассказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Министр обороны Украины Умеров заявил, что Украина готова к любым договоренностям по Черному морю, но с одним обязательным условием, что российские военные корабли не могут заходить в западную часть моря.
По словам военного эксперта, тогда россияне сразу потеряли интерес к этой договоренности, поскольку их цель заключалась в разрушении текущей ситуации на море.
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