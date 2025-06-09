РФ потерпела серьезное поражение: в ближайшее время оккупанты не смогут выполнить важную задачу

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал удар беспилотника по заводу "Прогресс" в городе Чебоксары (РФ), производящем ключевые компоненты для высокоточного оружия. По его словам, это предприятие играет важную роль в производстве ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-69, а также ряда БпЛА, в том числе "Орлан-10", "Ланцет" и модифицированных "Шахедов".

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После поражения завод прекращает свою деятельность на неопределенный срок – разрушения не позволяют возобновить производство в ближайшее время.

"Что-то неизвестное попало в завод "Прогресс", критически важный для российского ракетного цикла", — прокомментировал Коваленко.

Предприятие специализировалось на производстве систем управления, гидравлики, электромеханических приводов и блоков наведения для ударного оружия РФ. В частности, здесь собирали модули типа "Комета", обеспечивающие спутниковую навигацию (GLONASS/GPS) и защиту от радиоэлектронного подавления.

Именно эти технологии используются в оружии, регулярно атакующем территорию Украины, включая авиабомб УМПК и тактические ракеты "Искандер-М".

Несмотря на заявления Кремля об "успешном перехвате", масштаб разрушений подтверждает — завод остановлен.

Портал "Комментарии" писал, что сегодня утром неизвестные дроны поразили завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах РФ. Местные власти подтвердили попадание по предприятию, которое срочно остановило работу. Как установил проект ASTRA, именно здесь производится ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы — антенны "Комета".