РФ посягнула на Сумы: существует ли риск оккупации города

Российские оккупационные войска контролируют четыре приграничных населенных пункта в Сумской области, однако непосредственно для Сум угрозы сейчас нет, заявил военный обозреватель Денис Попович.

РФ наступает на Сумы. Фото из открытых источников

По его словам, россияне пытаются продвигаться в направлении Беловодов, Локни и Юнаковки.

"Юноша в опасности прежде всего, потому что расположена на важной дороге, которая соединяет Сумы и Сужу на территории РФ. Если враг возьмет Юнаковку, то он фактически перережет эту дорогу и те наши войска, которые еще оперируют в Курской области, окажутся в опасном положении с точки зрения логистики. Но фактически, если мы говорим о боях возле Локни, или даже в Локни, потому что и такая информация поступает, то эта дорога уже должна простреливаться. Поэтому там ситуация такова, что враг пытается продвинуться именно к Юнаковке. В целом это еще бои в приграничье, то есть непосредственно для Сум угрозы нет", — пояснил Денис Попович.

Эксперт отметил, что россияне стремятся оккупировать приграничья Сумской области, чтобы таким образом создать "буферную зону", о которой недавно говорил Путин. Однако такая зона будет не столь глубока, как планирует враг.

В то же время он подчеркнул, что россияне собрали на Сумском направлении более 60 тысяч личного состава, поэтому угрозу не стоит недооценивать.

По его словам, сейчас враг контролирует четыре поселка, которые раньше были в "серой зоне".

"Враг пытается продвинуться глубже. Если он остановится где-то на пол дороги в Сумы, то возникает опасность, что он возьмет Сумы под удары ствольной артиллерией. Несмотря на то, что город уже страдает от постоянных атак – и баллистика, и дроны, и бомбы летят, а еще может быть и ствольная артиллерия. Поэтому все это так или иначе опасно", — констатировал Денис Попович.