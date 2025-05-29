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РФ пошла на очередное циничное преступление на оккупированных территориях: что известно

Россия планирует внести в свой кадастр данные о землях на оккупированных территориях по состоянию на 2002 год

сегодня, 11:21
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Клименко Елена

Российские власти планируют провести учет сельскохозяйственных земель на временно оккупированных территориях Украины. Информация о соответствующем тендере появилась на официальном портале государственных закупок РФ, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

РФ пошла на очередное циничное преступление на оккупированных территориях: что известно

Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в российский земельный кадастр будут вносить информацию о состоянии земель еще с 2002 года — до начала земельной реформы в Украине. В РФ подчеркивают, что использование более актуальных данных "нежелательно", ведь это юридически признает право украинцев на частную собственность.

ЦПД отмечает: главная цель этой инициативы — интеграция оккупированных украинских территорий в административную систему РФ, попытка легализовать их захват и обосновать продолжающийся с начала полномасштабной войны систематический вывоз украинского зерна.

Таким образом, оккупационные власти создают дополнительные рычаги давления на местное население. Владельцы оставшихся под оккупацией земли могут потерять имущество в случае обнаруженной нелояльности. В то же время любые действия оккупантов в отношении украинской земли юридически ничтожны и не имеют никакой международно-правовой силы, подчеркивают в ЦПИ.

Ранее сообщалось, что созданная оккупантами госкомпания только за 2023 год незаконно вывезла из временно захваченной части Запорожской области более 212 тысяч тонн зерна на сумму около 46 миллионов долларов. Основными направлениями экспорта являются Турция, Ливия и Израиль, а к перевозке привлечены также некоторые европейские фирмы.

Как уже писали "Комментарии", недавно Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором подчеркивается, что Москва никогда не разрешит восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года. Однако политолог Максим Несвитайлов отметил, что, несмотря на такие заявления, Россию можно вынудить отказаться от оккупированных территорий Украины путем дипломатического давления.



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