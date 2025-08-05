РФ пошла на циничный шаг в отношении женщин в Покровске: что известно о преступлении

Российские военные начали привлекать женщин к штурмовым операциям, о чем сообщают со стороны Покровска, из-за острой нехватки личного состава. Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в эфире 24 Канала рассказал, что из-за дефицита солдат Россия отправляет на передовую не только женщин, но и персонал с небоевых должностей — поваров, логистов и мобилизованных гражданских. Этот процесс вызван необходимостью постоянного проведения атак.

Фото: 24 Канал

По его словам, сейчас не жалеют даже женщины. Кроме того, как отмечали в Главном управлении разведки, Россия активно использует для боевых действий заключенных, включая тех, кто отбывает условные сроки и находится под контролем так называемых правоохранительных органов.

Жмайло также сообщил, что на Харьковском направлении отмечены многонациональные подразделения, в том числе китайские военные, участвующие в войне с начала полномасштабного вторжения.

По подсчетам, общие потери России уже превысили миллион человек, а мобилизовано около 1,3 миллиона. Однако все мобилизованные не привлекаются одновременно — сейчас темп мобилизации составляет около 31 тысяч человек в месяц. Хотя армия России истощается, это пока еще не кардинально меняет ситуацию на фронте. В 2024 году дополнительно было мобилизовано около 200 тысяч человек для покрытия оперативных нужд.

Основными источниками новобранцев остаются внутренняя мобилизация, давление и устрашение, а также вербовка наемников из КНДР. Часто людей обманывают, говоря, что они будут работать на гражданских объектах, а на самом деле привлекают к боевым действиям.

Жмайло подчеркнул, что Россия пока не готова к полномасштабной мобилизации: во время первой волны, когда мобилизовали около 400 тысяч человек, в обществе возникло масштабное сопротивление, что повлекло за собой огромные очереди на границах из-за массовых выездов граждан. Он предостерегает, что увеличение числа россиян, непосредственно вовлеченных в войну, повышает риск внутренней дестабилизации в стране.

Комментарии уже писали , что российские войска на территории разрушенного Донецкого аэропорта активно создают новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников по Украине.