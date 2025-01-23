РФ получит существенную военную помощь от КНДР в 2025 году: Буданов раскрыл детали

Северная Корея планирует в 2025 году передать России не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также отметил, что в поставки входят артиллерийские системы, в том числе 170-мм самоходные установки M1989 Koksan и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M-1991, вместе с боеприпасами к ним.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: 24 Канал

"Большинство этого оружия используется либо непосредственно на фронте в Украине, либо для учений в России", — заявил Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, 170-мм артсистемы КНДР обладают мощным боекомплектом, а РСЗО M-1991 создают серьезные проблемы на поле боя, демонстрируя характеристики тяжелых систем.

Буданов также сообщил, что за последние месяцы Северная Корея уже передала российским силам 120 артиллерийских систем Коксан и 120 единиц M-1991, а в будущем ожидается аналогичное количество этой техники. Кроме того, в 2025 году КНДР может направить часть своей пехоты для дислокации в Курской области.

Аналитики ISW отмечают, что новые северокорейские подразделения вряд ли будут существенно повлиять на эффективность российских военных операций. Более того, они, вероятно, столкнутся с высокими потерями и трудностями во взаимодействии с российскими войсками.

Среди прочего, украинские десантники поделились случаем, когда военный из КНДР пытался избежать плена, нанеся себе удар о столб.

"Он сильно ударился головой и, кажется, потерял сознание, потому что почти не двигался", — рассказал военный ВСУ.





"Комментарии" уже писали, что потери солдат КНДР в Курской области очень велики. Несмотря на это, в Северной Корее найдется много добровольцев , готовых воевать, объяснил эксперт из КНДР Николай Полищук.