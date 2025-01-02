РФ похитила еще более 100 украинских детей: что известно

Очередную партию учеников из временно оккупированного Мариуполя захватчики вывезли в Россию.

РФ похищает детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на этот раз оккупанты похитили 119 украинских школьников старших классов, которые пройдут "перевоспитание" во время агитационных встреч с российскими пропагандистами.

Отмечается, что такие систематические вывозы украинских детей в Россию оккупанты проводят с целью ассимиляции молодых украинцев в московскую идентичность. Молодежи навязывают принадлежность к России и нетерпимость к Украине и всему украинскому. Бывают случаи, когда после таких школьных экскурсий во время каникул дети не могут вернуться домой. Похищая детей, Кремль проводит геноцид украинцев.

Центр национального сопротивления напомнил, что каждый коллаборант, причастный к вывозу украинских детей в Россию, будет обнаружен и наказан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от Курахово и пытается зайти в тыл Янтарном.

