Российские захватчики накапливают резервы, чтобы еще с большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасильевкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягиванием резервов", — сообщил военный "Алекс“.

Офицер ВСУ рассказал, что пока россияне до конца еще "не зачистили" Нововасиловку, но по оставшимся позициям враг постоянно очень плотно отрабатывает всеми тяжелыми средствами.

"К сожалению, есть потери, в том числе погибшими. Также наши бойцы попали в плен", — сообщил он.

Военный добавил, что ситуация ухудшается в районе Котлино-Удачное, где враг усилил наступательные действия и имеет успехи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, украинская армия не имеет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.