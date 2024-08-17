РФ подошла к еще одному городу в Донецкой области: чем грозит его захват

Российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в сторону города Селидово и подошли к террикону между селами Михайловкой и Мариновкой.

Россияне продвигаются на Покровском направлении. Фото из открытых источников

Как пишет военный "Айдар" Станислав Бунятов, если оккупанты закрепятся там, то "будет очень грустно".

Российские провоенные паблики отмечают, что это господствующая высота над Селидовым.

Офицер с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже в полутора километрах от соседней Новогродовки и ссылают туда диверсионно-разведывательные группы.

Движение оккупантов на Новогродовку и Селидово может означать, что наступление РФ на Покровском направлении, которое сейчас идет в направлении Времьевского выступления, имеет цель — обойти с запада вторую линию украинской обороны на всем донецком фронте от Очеретиного до Угледара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию", — сказала Сабрина Сингх.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одобрительная реакция западных партнеров на события в Курской области, которые признали право Украины отстаивать свои интересы, ведя боевые действия на российской территории — весомый положительный сигнал, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, с политической и военной точек зрения главный положительный эффект от Курской операции был достигнут благодаря нестандартным действиям. Россияне оказались не готовы к операции украинской армии, а потому не исключено, что Украина может прибегнуть к еще одному неожиданному шагу, считает он.