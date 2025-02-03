РФ подготовила Украине «переговорную ловушку»: на кону существование страны

Тема выборов в
Украине поднимается потому, что эта тема популярна у республиканцев, особенно у
сторонников президента Дональда Трампа, считает политолог Владимир Фесенко. Он
напомнил, что еще в 2023 году сенатор Линдси Грэм высказался за проведение
выборов в Украине даже во время войны.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем,
подчеркивает эксперт, вне всякого сомнения, тема выборов в Украине поднимается
в связи с переговорами об окончании войны в Украине, о чем говорит
спецпредставитель Трампа Кит Келлог.
"У меня нет
сомнений, что эту тему провоцирует Россия. И похоже, что американцы не совсем
понимают эту игру Кремля, раз ведутся на такую тему. Может ли тема выборов быть
элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ?
Конечно, может, особенно со стороны РФ. Учитывая настроения в администрации
Трампа, США также могут присоединиться к этому давлению. Поэтому нашим
переговорщикам надо учитывать этот сценарий и готовиться к нейтрализации провокаций
с российской стороны", — считает Фесенко.
При этом он
указал на ряд рисков для Украины. Среди них в первую очередь то, что Кремль
будет пытаться навязать американцам тезис о нелегитимности украинской власти и
необходимости проведения выборов уже во время войны.
"Однако
проведение выборов во время войны расколет украинцев по политическим лагерям и
ослабит наше сопротивление российской агрессии. Потенциально может возникнуть и
риск политической дестабилизации во время выборов или по их итогам. Учитывая
все проблемы проведения выборов во время войны, их результаты всегда можно
поставить под сомнение. В том числе это могут сделать и в Кремле, чтобы
продолжать войну против Украины", — говорит Фесенко и добавляет, что на выборы
во время войны соглашаться нельзя.
Кроме того, по
его словам, если выборы в Украине будут предметом договоренностей с Россией,
тогда Кремль с очень высокой вероятностью будет требовать участия в этих
выборах пророссийских политических сил, в том числе и Медведчука.
"Можно
представить, какую реакцию это вызовет в Украине. И вряд ли Украина согласится
на такое требование Кремля. В свою очередь Россия может использовать этот отказ
для обвинений в адрес Украины, что Киев срывает договоренности и мирные
переговоры. И такая ситуация будет использоваться для того, чтобы
спровоцировать острые противоречия между США и Украиной в процессе переговоров,
и подставить нас перед Трампом", — считает Фесенко.
Именно поэтому,
по его мнению, речь идет о переговорной “ловушке Кремля” по теме выборов. И об
этой ловушке надо заранее предупреждать американских переговорщиков.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в Кремле поддерживают идею проведения выборов в Украине во
время войны.
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