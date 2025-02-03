РФ подготовила Украине «переговорную ловушку»: на кону существование страны

Тема выборов в Украине поднимается потому, что эта тема популярна у республиканцев, особенно у сторонников президента Дональда Трампа, считает политолог Владимир Фесенко. Он напомнил, что еще в 2023 году сенатор Линдси Грэм высказался за проведение выборов в Украине даже во время войны.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, подчеркивает эксперт, вне всякого сомнения, тема выборов в Украине поднимается в связи с переговорами об окончании войны в Украине, о чем говорит спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

"У меня нет сомнений, что эту тему провоцирует Россия. И похоже, что американцы не совсем понимают эту игру Кремля, раз ведутся на такую тему. Может ли тема выборов быть элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ? Конечно, может, особенно со стороны РФ. Учитывая настроения в администрации Трампа, США также могут присоединиться к этому давлению. Поэтому нашим переговорщикам надо учитывать этот сценарий и готовиться к нейтрализации провокаций с российской стороны", — считает Фесенко.

При этом он указал на ряд рисков для Украины. Среди них в первую очередь то, что Кремль будет пытаться навязать американцам тезис о нелегитимности украинской власти и необходимости проведения выборов уже во время войны.

"Однако проведение выборов во время войны расколет украинцев по политическим лагерям и ослабит наше сопротивление российской агрессии. Потенциально может возникнуть и риск политической дестабилизации во время выборов или по их итогам. Учитывая все проблемы проведения выборов во время войны, их результаты всегда можно поставить под сомнение. В том числе это могут сделать и в Кремле, чтобы продолжать войну против Украины", — говорит Фесенко и добавляет, что на выборы во время войны соглашаться нельзя.

Кроме того, по его словам, если выборы в Украине будут предметом договоренностей с Россией, тогда Кремль с очень высокой вероятностью будет требовать участия в этих выборах пророссийских политических сил, в том числе и Медведчука.

"Можно представить, какую реакцию это вызовет в Украине. И вряд ли Украина согласится на такое требование Кремля. В свою очередь Россия может использовать этот отказ для обвинений в адрес Украины, что Киев срывает договоренности и мирные переговоры. И такая ситуация будет использоваться для того, чтобы спровоцировать острые противоречия между США и Украиной в процессе переговоров, и подставить нас перед Трампом", — считает Фесенко.

Именно поэтому, по его мнению, речь идет о переговорной “ловушке Кремля” по теме выборов. И об этой ловушке надо заранее предупреждать американских переговорщиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле поддерживают идею проведения выборов в Украине во время войны.



