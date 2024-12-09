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РФ подбирается к Покровску и накапливает пехоту

Кроме того, оккупационные войска РФ давят и на Новотроицкое.

сегодня, 18:58
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Лиля Воробьева

Российские оккупационные силы продолжают усиливать давление на населенный пункт Шевченко и приближаются к Покровску Донецкой области.

РФ подбирается к Покровску и накапливает пехоту

Наступление на Покровская (фото из открытых источников)

Об этом сообщает проект DeepState . По их данным, враг совершил продвижение между поселком Шевченко и населенным пунктом Возрождения (Новый Труд), расширив зону контроля на южных окрестностях села Шевченко.

"Продолжается накопление вражеской пехоты в этом районе. Их цель — полностью оккупировать село, которое тактически важно для продвижения на Покровск. Командованию ОТУ 'Донецк' следовало бы более рационально распоряжаться ресурсами и принять меры на участке фронта, где ситуация ухудшается", — отмечено. в отчете.

Кроме этого, оккупанты усиливают давление и на Новотроицкое, к которому подошли вплотную с восточного направления. Как подчеркивают аналитики, сложно предсказать следующие шаги противника. Основной целью остается город Покровск, а тактические подходы к его увлечению снова сосредоточены на логистических маршрутах.

"Скорее всего, как и на других участках фронта, враг будет пытаться взять под огневой контроль логистические пути в Покровск, чтобы удерживать город. Недавно кафиры опубликовали видео поражение поезда FPV-дроном в районе Котлиного. Это указывает на их стратегию ограничения передвижения по определенным дорогам, что уже применялось в других городах", — добавляют в DeepState.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали, как остановить наступление россиян на Покровск . Российские захватчики продолжат продвигаться на Покровском направлении, если не провести ротацию войск, заявил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Османом".



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20860
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