РФ планирует тестировать ядерную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшее время: подробности

Ткачова Марія
Россия может в ближайшее время провести испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и боезарядом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки и данные западных разведок.
Ядерная крылатая ракета рф
Исследователи зафиксировали резкий рост активности на испытательном полигоне Панкoво на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Там заметили увеличение количества техники, персонала, а также кораблей и самолетов, которые раньше привлекали во время тестов этой ракеты.
По данным издания, подготовка к испытаниям проходит накануне запланированных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом, хотя аналитики считают, что сам тест планировали независимо от дипломатических встреч.
Буревестник российское руководство позиционирует как ракету с практически неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией, которая должна обходить системы противоракетной обороны. Однако эксперты напоминают, что предыдущие попытки ее запуска были нестабильны, а сама разработка несет значительные риски радиационного загрязнения.