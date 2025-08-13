logo

Война с Россией РФ планирует тестировать ядерную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшее время: подробности
РФ планирует тестировать ядерную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшее время: подробности

Reuters: россия готовится к испытанию новой ядерной крылатой ракеты «Буревестник»

13 августа 2025, 23:53
Автор:
Ткачова Марія

Россия может в ближайшее время провести испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и боезарядом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки и данные западных разведок.

РФ планирует тестировать ядерную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшее время: подробности

Ядерная крылатая ракета рф

Исследователи зафиксировали резкий рост активности на испытательном полигоне Панкoво на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Там заметили увеличение количества техники, персонала, а также кораблей и самолетов, которые раньше привлекали во время тестов этой ракеты.

По данным издания, подготовка к испытаниям проходит накануне запланированных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом, хотя аналитики считают, что сам тест планировали независимо от дипломатических встреч.

Буревестник российское руководство позиционирует как ракету с практически неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией, которая должна обходить системы противоракетной обороны. Однако эксперты напоминают, что предыдущие попытки ее запуска были нестабильны, а сама разработка несет значительные риски радиационного загрязнения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ и Нацполиция, при содействии Главнокомандующего ВСУ, разоблачили на Ровенщине бывшего сотрудника оккупационного "МВС РФ в Запорожской области". Мужчина приехал в западный регион к родственникам, а параллельно отправился на мобилизацию в украинскую армию, надеясь таким образом избежать ответственности за работу на врага.
Расследование выяснило, что задержанный — житель Михайловского района Запорожской области. После оккупации общества он добровольно пошел на службу к российским захватчикам и получил должность "патрульного" в местном райотделе. Ему выдали оружие, форму и "удостоверение" русского образца.



https://www.reuters.com/world/europe/putin-appears-ready-test-new-missile-he-prepares-trump-talks-researchers-say-2025-08-13/
