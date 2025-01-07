Только по одной кремлевской программе "Культурная карта 4+85" враг планирует вывести в Россию 5 тысяч украинских детей из временно оккупированной Луганской области.

РФ похищает детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, так называемая "Культурная карта" предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города РФ с целью промывания мозгов маленьких украинцев и последующей их русификации. Кроме этого, детям предлагают продолжать обучение в РФ.

Отмечается, что в 2025 году Кремль ужесточает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого созданы дополнительные "программы" минкульта РФ и усилены работающие с начала полномасштабного вторжения.

В Центре сопротивления добавили, что россияне активно умножают и другие способы вывоза украинских детей, меняя только названия. Это и "университетские изменения", и "оздоровительные путешествия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

