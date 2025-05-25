РФ пишет свои условия для мира: что планирует выдвинуть Украине

После завершения обмена пленными Россия передаст Украине проект документа со своим видением условий мира, однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), эти условия, вероятнее всего, будут означать полную капитуляцию Украины. Об этом сообщает "Главком".

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

Специалисты ISW отмечают, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 мая заявил: Украина ожидает, что Россия предоставит предложение по соглашению о безусловном прекращении огня после третьего и последнего обмена пленными, который запланирован на 25 мая.

Сибига также отметил, что Украина поддерживает участие президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в будущих мирных переговорах, а также не исключает встреч между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил 23 мая, что Россия готова передать Украине свой проект документа по "долгосрочному урегулированию кризиса" после завершения процесса обмена пленными.

"Заявление Лаврова подчеркивает непрерывные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Украину и Запад согласиться на долгосрочные мирные переговоры без предварительного активного прекращения огня, что противоречит позиции США, Украины и Европы относительно необходимости достижения соглашения о безусловном прекращении огня перед началом любых долгосрочных переговоров".

В своем отчете ISW делает вывод, что Россия и дальше придерживается позиции, которая фактически предусматривает полную капитуляцию Украины, и будет стремиться к достижению этой цели до тех пор, пока Путин будет считать, что военная победа над Украиной возможна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовит новое наступление в июне. Российские войска могут начать новое наступление в июне этого года. Под потенциальной угрозой оказались три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Как сообщает Bild, военный эксперт Нико Ланге считает, что подобная операция давно запланирована Кремлем и сейчас начинается, несмотря на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. По мнению аналитика, Путин никогда не преследовал цель заключения перемирия.