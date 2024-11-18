РФ перешла к жестокому шантажу: Что хочет немедленно получить Кремль

Украина имеет рычаги давления на террористическую Россию и их нужно применять в полной мере, особенно до тех пор, пока Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, считает нардеп Алексей Гончаренко.

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По его мнению, необходимо давить на нефтегазовую тему. Это, добавляет политик, тот общий интерес, который объединяет Украину с США. То есть, подчеркивает нардеп, необходимо сотрудничать: вводить санкции как в Украине, так и в США. В частности, ужесточать вторичные санкции против покупателей российской нефти.

"Сейчас существует определенная лазейка в этих санкциях, если ее закрыть Путину будет гораздо труднее финансировать войну за счет доходов от российской нефти. Таким образом, это дало бы Трампу значительный рычаг, чтобы убедить Путина принять мирное соглашение. И эти шаги может уже начать делать Байден", – считает Гончаренко.

Впрочем, он обратил внимание на то, что, несмотря на войну через Украину, все еще проходит транзитом примерно 14,5 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров российского газа в год. Это ежегодно приносит России до 12 млрд. долларов, подчеркнул политик.

"Вдумайтесь в цифру! 12 млрд долларов! Затем они эти деньги тратят на иранские дроны и ракеты, убивающие целые украинские семьи. Может, наконец остановим это?" – отмечает Гончаренко.

Кроме того, по его мнению, следует атаковать российские танкеры в Черном море.

Гончаренко добавил, что тема российской нефти и газа очень важна для РФ. После массированной комбинированной атаки по Украине заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отмены санкций в нефтегазовой отрасли можно начинать переговоры.

" Совпадение? Что это произошло как раз после массированного ракетного обстрела? Путинский шантаж во всей красе. Самый болезненный удар по Путину – это нефтегазовая отрасль. Нужны вторичные санкции, то есть против покупателей российской нефти", – отметил Гончаренко.

Именно поэтому, по его убеждению, следует перекрывать транзит российской нефти и газа через Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины.



