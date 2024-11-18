РФ перешла к жестокому шантажу: Что хочет немедленно получить Кремль

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Ткачик Олеся
Украина имеет рычаги давления на террористическую Россию и их нужно применять в полной мере, особенно до тех пор, пока Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, считает нардеп Алексей Гончаренко.
Россия
По его мнению, необходимо давить на нефтегазовую тему. Это, добавляет политик, тот общий интерес, который объединяет Украину с США. То есть, подчеркивает нардеп, необходимо сотрудничать: вводить санкции как в Украине, так и в США. В частности, ужесточать вторичные санкции против покупателей российской нефти.
Впрочем, он обратил внимание на то, что, несмотря на войну через Украину, все еще проходит транзитом примерно 14,5 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров российского газа в год. Это ежегодно приносит России до 12 млрд. долларов, подчеркнул политик.
Кроме того, по его мнению, следует атаковать российские танкеры в Черном море.
Гончаренко добавил, что тема российской нефти и газа очень важна для РФ. После массированной комбинированной атаки по Украине заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отмены санкций в нефтегазовой отрасли можно начинать переговоры.
Именно поэтому, по его убеждению, следует перекрывать транзит российской нефти и газа через Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины.
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