РФ перешла к воплощению нового очень опасного сценария в Украине

Россия перешла к использованию тактики искусственного создания техногенных катастроф для усиления давления на украинское военно-политическое руководство, отметил в эфире Freedom военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Владимир Путин

По его словам, российские оккупационные силы начали прибегать к тактике организации техногенных катастроф как на подконтрольных Украине территориях, так и на оккупированных. В частности, кроме разрушения дамбы Кураховского водохранилища, оккупанты распространяют информацию о якобы намерении украинских спецподразделений взорвать гидротехнические сооружения в Васильевке Запорожской области, хотя этот город остается под контролем российских войск.

Снегирев также отметил, что в то же время с повреждением дамбы Кураховского водохранилища Россия стала обвинять Украину в атаке беспилотниками на Запорожскую атомную электростанцию.

“Это означает, что Российская Федерация перешла к информационному и политическому шантажу, а также давлению на военно-политическое руководство Украины из-за создания искусственных техногенных катастроф. Это очень опасный сценарий”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне повредили Кураховскую дамбу, что привело к поднятию уровня воды в реке Волча, однако критической ситуации удалось избежать. Об этом рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун. Он сообщил, что вода продолжает поступать ниже по течению от Терновской плотины, но жилые дома пока не затоплены. По его словам, один из шлюзов дамбы мог быть поврежден.



