РФ перешла к новой тактике ракетного террора: назван важный момент удара по Дубно

Военно-политический аналитик Александр Коваленко заявил, что последние масштабные воздушные удары России против Украины свидетельствуют о новой тактике ракетного и дронового террора. Об этом он написал в своем Telegram-канале, обратив внимание на потенциально системный характер изменений в подходах врага.

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"Вероятно, Россия решила сосредоточивать огневой потенциал на отдельных городах вместо распыления ударов по всей территории Украины. Это позволяет наносить максимальный ущерб одной цели во время каждой атаки", — отметил эксперт.

Коваленко привел примеры недавних атак, подтверждающих эту концепцию. Так, в ночь на 6 июня основной ракетный удар пришелся на Луцк и Тернополь, а беспилотники массово атаковали Харьков. Минувшей ночью Россия нанесла сокрушительный удар по Ровенской области, в частности по городу Дубно, который, по словам мэра Александра Третьяка, взял на себя один из самых мощных ударов за все время полномасштабного вторжения.

Коваленко отметил, что такое изменение тактики может стать постоянным, если российское военное командование сочтет его эффективным. Он подчеркнул, что в настоящее время только отдельные города Украины, в частности Киев, имеют достаточно средств для эффективной защиты от концентрированных атак.

"Мы до сих пор зависим от помощи партнеров в вопросе противовоздушной обороны. Следует создавать хотя бы оборонительные линии на основных направлениях вражеских пусков, чтобы перехватывать дроны и ракеты еще на подступах", — отметил Коваленко.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в ночь на 6 июня Россия задействовала 6 баллистических и 38 крылатых ракет, а также более 400 дронов. Около 200 из них были уничтожены, еще 167 потеряны. Наибольшие повреждения получили Луцк, Тернополь и Киев.

Портал "Комментарии" писал, что в ночь на 9 июня Ровенская область подверглась комбинированной воздушной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате этого обстрела пострадало по меньшей мере одно гражданское лицо. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном обращении.