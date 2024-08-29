РФ перебросила на фронт в Украину уникальную технику из Арктики: чем она поразила военных

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Ткачик Олеся
Боевые возможности российской военной пехоты на Южном направлении фронта в Украине сильно снижены. Тем не менее, террористическая Россия перебросила для участия в войне против Украины арктическую бригаду морской пехоты и уникальную военную технику, предназначенную для Арктики, сообщил в эфире Freedom спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Плетенчук
По его словам, в Украине уже видели здесь арктическую бригаду морской пехоты, так что удивить военных уже трудно. Однако, подчеркнул Плетенчук, арктическая техника, которую захватчики перебросили и которую военные успешно уничтожили в украинских степях, действительно поразила.
Он подчеркнул, что Россия не может использовать морскую пехоту по ее назначению.
Плетенчук также напомнил, что в начале вторжения у России было 13 кораблей, не считая "Константина Ольшанского", а теперь их осталось всего пять. По его словам, если оккупанты не смогли осуществить высадку десанта в начале войны, то сейчас тем более не смогут этого сделать.
Кроме того, он отметил, что российский десант не сможет подойти к берегу, поскольку украинские ракетно-артиллерийские войска ВМС не позволят это сделать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте и что у командования якобы нет плана действий.
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