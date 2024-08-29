РФ перебросила на фронт в Украину уникальную технику из Арктики: чем она поразила военных

Боевые возможности российской военной пехоты на Южном направлении фронта в Украине сильно снижены. Тем не менее, террористическая Россия перебросила для участия в войне против Украины арктическую бригаду морской пехоты и уникальную военную технику, предназначенную для Арктики, сообщил в эфире Freedom спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

По его словам, в Украине уже видели здесь арктическую бригаду морской пехоты, так что удивить военных уже трудно. Однако, подчеркнул Плетенчук, арктическая техника, которую захватчики перебросили и которую военные успешно уничтожили в украинских степях, действительно поразила.

"Это очень дорогая и редкая техника, использование которой в таких условиях — это настоящее кощунство", — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что Россия не может использовать морскую пехоту по ее назначению.

“На нашем направлении это сейчас невозможно. Боевые возможности именно морской пехоты сильно понижены. Сами корабли в море получиться не могут, и рисковать они не готовы. К примеру, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится”, — подчеркнул спикер ВМС.

Плетенчук также напомнил, что в начале вторжения у России было 13 кораблей, не считая "Константина Ольшанского", а теперь их осталось всего пять. По его словам, если оккупанты не смогли осуществить высадку десанта в начале войны, то сейчас тем более не смогут этого сделать.

Кроме того, он отметил, что российский десант не сможет подойти к берегу, поскольку украинские ракетно-артиллерийские войска ВМС не позволят это сделать.

“Высадка десанта в большинстве случаев не производится как самостоятельная операция. Для этого предстоит встречная операция на суше. А эти возможности сильно упали", — подытожил спикер ВМС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте и что у командования якобы нет плана действий.



